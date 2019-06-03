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Ростовчанка Лопырёва прибыла в Париж на открытие Чемпионата мира по футболу среди женщин

Ростовчанка Лопырёва прибыла в Париж на открытие Чемпионата мира по футболу среди женщин
Ростовчанка Виктория Лопырёва приехала в Париж, чтобы принять участие в торжественном открытии Чемпионата мира по футболу среди женщин.

Соревнования будут проходить во Франции целый месяц, и начнутся 7 июня. На церемонии девушка встретилась с генеральным секретарём ФИФА Фатмой Самура, которая стала для неё подругой. Женщина даже навещала её после рождения сына и привозила подарки. Также мероприятие посетил президент Макрон.
Ростовчанка Лопырёва прибыла в Париж на открытие Чемпионата мира по футболу среди женщин
В Париж дончанка приехала вместе с возлюбленным Игорем Булатовым. Взяла ли пара с собой трёхмесячного сына, пока неизвестно.
Напомним, что связь с футболом у Лопырёвой началась в 2008 году, когда она стала соведущей одной из спортивных программ на телевидении. С тех пор она всерьёз увлеклась данной сферой.

Летом 2017 года Виктория приняла участие в церемонии открытия Кубка Конфедерации, который проходил в России. С того же года она является послом ФИФА . В 2018 году она стала послом Ростова-на-Дону в Чемпионате мира по футболу.
Ростовчанка Лопырёва прибыла в Париж на открытие Чемпионата мира по футболу среди женщин
Одна из целей международной федерации — развитие женского футбола, так что ростовчанка вместе с другими представителями уделяет много внимания этой теме.

В столице Франции она пробудет четыре дня.

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