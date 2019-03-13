Генсек ФИФА сделал подарки специально для сына ростовчанки Виктории Лопырёвой



Сын ростовчанки Виктории Лопырёвой получил эксклюзивные подарки от Генерального секретаря ФИФА. Фатма Самура приехала в гости к послу чемпионата мира по футболу 2018 года.



По словам Лопырёвой, женщина привезла подарки, сделанные специально для маленького Марка-Лионеля. В числе прочего он получил футбольный мячик со своими инициалами.



Виктория отметила, что Фатма — её хорошая подруга, с которой она познакомилась во время ЧМ.



- Чемпионат мира подарил мне бесценный опыт и настоящих друзей. Фатма признана самой влиятельной женщиной в спорте. Наконец-то познакомилась лично и подружилась с нашим Марком-Лионелем.





Самура в мае 2016 года стала первой женщиной Генеральным секретарём ФИФА. Перед этим она работала координатором гуманитарных миссий ООН в Нигерии.



Отметим, что Лопырёва, судя по фото, одевает своего сыночка как настоящего спортсмена. На нём - зелёный спортивный костюмчик, а также крохотные пинетки, связанные в виде футбольных бутс.



- Виктория, я думаю, что Вы замечательная мама. Желаю Вам и Вашему сыночку радости, любви, здоровья и счастья. Ну а сынишке - ещё стать в будущем профессиональным спортсменом, - написала одна из фанаток Лопырёвой.



Сейчас Марку-Лионелю - чуть больше месяца. Вместе с мамой и папой он находится в Майами. Там семья будет жить до тех пор, пока в России не потеплеет. Виктория говорила, что обязательно привезёт малыша в Москву. Сейчас ей в воспитании крохи помогают мама и няня.