Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Генсек ФИФА сделал подарки специально для сына ростовчанки Виктории Лопырёвой

Генсек ФИФА сделал подарки специально для сына ростовчанки Виктории Лопырёвой
Сын ростовчанки Виктории Лопырёвой получил эксклюзивные подарки от Генерального секретаря ФИФА. Фатма Самура приехала в гости к послу чемпионата мира по футболу 2018 года.

По словам Лопырёвой, женщина привезла подарки, сделанные специально для маленького Марка-Лионеля. В числе прочего он получил футбольный мячик со своими инициалами.

Виктория отметила, что Фатма — её хорошая подруга, с которой она познакомилась во время ЧМ.

- Чемпионат мира подарил мне бесценный опыт и настоящих друзей. Фатма признана самой влиятельной женщиной в спорте. Наконец-то познакомилась лично и подружилась с нашим Марком-Лионелем.
Генсек ФИФА сделал подарки специально для сына ростовчанки Виктории Лопырёвой

Самура в мае 2016 года стала первой женщиной Генеральным секретарём ФИФА. Перед этим она работала координатором гуманитарных миссий ООН в Нигерии.

Отметим, что Лопырёва, судя по фото, одевает своего сыночка как настоящего спортсмена. На нём - зелёный спортивный костюмчик, а также крохотные пинетки, связанные в виде футбольных бутс.

- Виктория, я думаю, что Вы замечательная мама. Желаю Вам и Вашему сыночку радости, любви, здоровья и счастья. Ну а сынишке - ещё стать в будущем профессиональным спортсменом, - написала одна из фанаток Лопырёвой.

Сейчас Марку-Лионелю - чуть больше месяца. Вместе с мамой и папой он находится в Майами. Там семья будет жить до тех пор, пока в России не потеплеет. Виктория говорила, что обязательно привезёт малыша в Москву. Сейчас ей в воспитании крохи помогают мама и няня.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.