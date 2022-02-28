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Представители миссии ОБСЕ отказались от встречи с журналистами в Ростове

Представители миссии ОБСЕ отказались от встречи с журналистами в Ростове
В первый день весны в Ростовскую область из Донбасса прибыли десятки машин миссии ОБСЕ. Члены миссии остановились как минимум в трех городах региона - Ростове, Донецке и Матвеево-Курганском районе. Какова цель визита в Россию, неизвестно. Представители СМИ попросили организовать встречу, чтобы задать интересующие их вопросы.

За 40 минут до начала брифинга журналистам сказали, что к ним выйдут члены миссии. Встречу назначили в отеле на проспекте Буденновском, где поселили ОБСЕ. Несколько десятков журналистов терпеливо ждали спикеров 40 минут, но общаться с ними наблюдатели не стали. Они обедали в ресторане на первом этаже отеля и решали вопросы с проживанием на ресепшене, делая вид, что ничего не происходит. Несолоно хлебавши, представители СМИ разошлись.

В региональном пресс-центре сообщили, что назначенная встреча не состоится.

– Нам придется извиниться перед вами, коллеги. Члены слегка ввели в заблуждение всех. Брифинг не состоится, – сказал начальник управления информационной политики правительства Ростовской области Сергей Тюрин.
Фото: РостовРу
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