Предполагаемый убийца Владимира Борисенко попал на камеру видеонаблюдения
Появилась ориентировка на предполагаемого убийцу 58-летнего Владимира Борисенко в Белой Калитве. Как сообщил DonDay.ru, подозреваемый мельком попал на камеру видеонаблюдения одного из магазинов. Правоохранителям удалось составить примерный портрет стрелка.
Полиция разыскивает худощавого мужчину, одетого во все черное. С собой он носил рюкзак такого же цвета. На голове у подозреваемого были шапка или капюшон. Черты лица разобрать пока не удалось.
Напомним, вечером 21 ноября Владимира Борисенко расстреляли из пистолета Макарова рядом с Дворцом спорта на улице Российской. Пули попали в голову и туловище. От полученных ранений мужчина скончался на месте ЧП. Его убийцу ищут почти сутки. В городе объявлен план «Перехват». По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Известно, что в 2020 году Владимир Борисенко был осужден на 16 лет колонии строгого режима за заказное убийство Ильи Пятибратова, брата депутата Народного Совета ДНР Петра Пятибратова. Однако срок Борисенко не отсидел. Он подписал контракт и ушел в зону СВО. За участие в спецоперации его амнистировали.