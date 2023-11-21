Уголовное дело возбудили по факту убийства в Белой Калитве

Дондей.

Уголовное дело в Белой Калитве возбудили по факту убийства 58-летнего Владимира Борисенко. Вечером 21 ноября он был застрелен в центре города на улице РоссийскойТело Борисенко обнаружили рядом с Дворцом Спорта с огнестрельными ранениями в голове и туловище . Убийца скрылся с места преступления.В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». На месте происшествия работают следователи и криминалисты.Владимира Борисенко в 2020 году приговорили 16 годам колонии строгого режима. Им был убит Илья Пятибратов, брат депутата Народного Совета ДНР Петра Пятибратова. Полученный срок Борисенко не отбыл. Мужчина подписал контракт для службы в зоне СВО. Из-за участия в боевых действиях его амнистировали. После Борисенко вернулся в Белую Калитву.