Застреленный в Белой Калитве был осужденным за убийство брата депутата Петра Пятибратова

Фото: Дондей.

Застреленным в центре Белой Калитвы оказался предприниматель Владимир Борисенко. Информацию об этом подтвердил собственный источник.Вечером 21 ноября недалеко от дворца спорта в Белой Калитве произошло убийство. Неизвестный выстрелил в мужчину из пистолета Макарова.Погибшим оказался Владимир Борисенко, который в мае 2017 года в Белой Калитве исполнил заказное убийство 38-летнего предпринимателя Ильи Пятибратова - брата депутата и ныне зампредседателя Народного совета ДНР Петра Пятибратова.Судом было установлено, что заказчики передали пистолет с боеприпасами и 100 тысяч рублей аванса Борисенко и его подельником. Илья Пятибратов был застрелен киллерами возле дома.Борисенко получил 16 лет колонии за преступление. Мужчина полученный срок не отсидел. Он подписал контракт для участия в спецоперации. После того как несколько месяцев прослужил в зоне боевых действий, его помиловали. Затем Борисенко вернулся в Белую Калитву.Убийцу Борисенко ищут. В Ростовской области объявили план «Перехват».