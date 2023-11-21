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Застреленный в Белой Калитве был осужденным за убийство брата депутата Петра Пятибратова

Застреленный в Белой Калитве был осужденным за убийство брата депутата Петра Пятибратова
Застреленным в центре Белой Калитвы оказался предприниматель Владимир Борисенко. Информацию об этом подтвердил собственный источник.

Вечером 21 ноября недалеко от дворца спорта в Белой Калитве произошло убийство. Неизвестный выстрелил в мужчину из пистолета Макарова.

Погибшим оказался Владимир Борисенко, который в мае 2017 года в Белой Калитве исполнил заказное убийство 38-летнего предпринимателя Ильи Пятибратова - брата депутата и ныне зампредседателя Народного совета ДНР Петра Пятибратова.

Судом было установлено, что заказчики передали пистолет с боеприпасами и 100 тысяч рублей аванса Борисенко и его подельником. Илья Пятибратов был застрелен киллерами возле дома.

Борисенко получил 16 лет колонии за преступление. Мужчина полученный срок не отсидел. Он подписал контракт для участия в спецоперации. После того как несколько месяцев прослужил в зоне боевых действий, его помиловали. Затем Борисенко вернулся в Белую Калитву.

Убийцу Борисенко ищут. В Ростовской области объявили план «Перехват».
Фото: Дондей.
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