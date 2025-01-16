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Правительство Ростовской области поможет вернуть тело погибшего мужчины его матери

Правительство Ростовской области поможет вернуть тело погибшего мужчины его матери
Правительство Ростовской области поможет вернуть тело погибшего мужчины его матери.

Ранее Donday рассказывал историю Антонины Марченко. В ноябре прошлого года ее сын Сергей Елин подписал контракт с Минобороны РФ. Во время выполнения боевого задания он был тяжело ранен. Двое суток добирался до места эвакуации. Бойца отправили в госпиталь имени Бурденко в Москве, однако спасти не смогли. 31 декабря он скончался. Две недели мать бойца не могла получить тело сына из морга госпиталя.

Как сообщили в правительстве Ростовской области, сейчас представитель воинской части, где он служил, находится в госпитале в Москве с полным пакетом документов, необходимых для репатриации тела.

Власти Ростовской области делают все возможное, чтобы процесс прошел как можно быстрее и с максимальным уважением к памяти нашего защитника. Антонине Марченко будет оказана вся необходимая помощь.

В ближайшие дни Сергей Елин будет предан земле на родине, в Батайске. Его похоронят со всеми воинскими почестями.
Фото: DonDay
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