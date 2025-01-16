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Правительство Ростовской области поможет вернуть тело погибшего мужчины его матери.Ранее Donday рассказывал историю Антонины Марченко. В ноябре прошлого года ее сын Сергей Елин подписал контракт с Минобороны РФ. Во время выполнения боевого задания он был тяжело ранен. Двое суток добирался до места эвакуации. Бойца отправили в госпиталь имени Бурденко в Москве, однако спасти не смогли. 31 декабря он скончался. Две недели мать бойца не могла получить тело сына из морга госпиталя.Как сообщили в правительстве Ростовской области, сейчас представитель воинской части, где он служил, находится в госпитале в Москве с полным пакетом документов, необходимых для репатриации тела.Власти Ростовской области делают все возможное, чтобы процесс прошел как можно быстрее и с максимальным уважением к памяти нашего защитника. Антонине Марченко будет оказана вся необходимая помощь.В ближайшие дни Сергей Елин будет предан земле на родине, в Батайске. Его похоронят со всеми воинскими почестями.