На трассе М-4 в Ростовской области после удара о бетонные блоки погиб водитель

На трассе М-4 в Ростовской области после удара о бетонные блоки погиб водитель. ДТП случилось 18 апреля.

Ночью 31-летний мужчина ехал на автомобиле «Ваз 21150» через Каменский район. По предварительным данным, в районе Каменска-Шахтинского водитель отвлекся. После этого он потерял управление.

Машину повело в сторону. Легковушка на скорости врезалась в бетонные блоки. Переднюю часть автомобиля сильно смяло. В машине выбило стекла.

Как уточнили в региональном ГАИ, водителя с травмами доставили в больницу. Позже он скончался.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии.
Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области
Еще по теме:

