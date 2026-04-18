Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области

На трассе М-4 в Ростовской области после удара о бетонные блоки погиб водитель. ДТП случилось 18 апреля.Ночью 31-летний мужчина ехал на автомобиле «Ваз 21150» через Каменский район. По предварительным данным, в районе Каменска-Шахтинского водитель отвлекся. После этого он потерял управление.Машину повело в сторону. Легковушка на скорости врезалась в бетонные блоки. Переднюю часть автомобиля сильно смяло. В машине выбило стекла.Как уточнили в региональном ГАИ, водителя с травмами доставили в больницу. Позже он скончался.Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии.