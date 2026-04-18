Десятки выжиганий сухостоя проведут в проведут в Ростовской области 18 апреля

Десятки выжиганий сухостоя проведут в Ростовской области 18 апреля. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.По данным ведомства, работы пройдут в 11 муниципальных районах. Всего на этот день намечено 39 выжиганий сухой растительности.Пожароопасный сезон в области начался 6 апреля. В этот период специалисты заранее выжигают сухостой. Такие меры нужны, чтобы снизить риск природных пожаров и не допустить быстрого распространения огня.