В Ростовской области воздух прогреется до +20 градусов. По данным Гидрометцентра, в субботу в Ростовской области ожидается потепление.В регионе установится облачная погода. Местами небо будет проясняться. Ночью существенных осадков не прогнозируют. Днем в отдельных районах пройдет небольшой дождь.Ветер в области усилится. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Местами порывы будут доходить до 15 метров в секунду. Из-за этого в регионе объявили желтый уровень погодной опасности.В ночные часы температура воздуха составит от +6 до +11 градусов. При прояснениях она может опуститься до +3. Днем воздух прогреется до +15...+20 градусов.