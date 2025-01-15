На Дону мать не может похоронить сына, скончавшегося в госпитале после ранения на СВО

Фото: Батайское время

Антонина Марченко, жительница Батайска, не может похоронить своего сына Сергея Елина, который скончался в госпитале в Москве. Как сообщил 15 января портал «Батайское время», Сергей Елин был ранен в ходе специальной военной операции.Сергей был старшим из четверых детей в семье Марченко. Он вслед за отчимом решил отправиться на СВО.Сергей служил в полку 67-й дивизии военной части 12274. В начале декабря его отправили в город Кременная (ЛНР). 11 декабря во время выполнения боевого задания Сергей был ранен. Двое суток он полз с серьезными ранами, пытаясь добраться до безопасного места, откуда его могли бы эвакуировать.Бойца доставили в московский госпиталь имени Бурденко, куда Антонина, его мама, сразу же приехала. По словам батайчанки, в первую неделю ее сын разговаривал с ней, но каждый раз швы снова расходились, а затем начался сепсис. К сожалению, спасти молодого человека не удалось, и 31 декабря 2024 года он скончался.Несмотря на то, что все медицинские процедуры, включая вскрытие, были проведены, тело Сергея до сих пор не могут перевезти в Батайск. Для транспортировки необходимо получить подтверждение смерти бойца от командира воинской части. Однако у матери Сергея не получается связаться с командиром, а госпиталю не отвечают на запросы.Эта ситуация длится уже две недели. Родные думали организовать транспортировку за свой счет, но в городском военкомате им сообщили, что в этом случае бойцу не предоставят место на Аллее Славы. В госпитале же ответили, что тело не выдадут, пока с ними не свяжется командир части.