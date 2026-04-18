Тренер «Ростова» Альба назвал первый тайм удачным в матче с «Сочи»
Главный тренер ФК «Ростов» Джонатан Альба прокомментировал поражение команды в игре с «Сочи». Матч 25-го тура РПЛ прошел 17 апреля.
До перерыва ни одна из команд не смогла открыть счет. Альба отметил, что первая половина встречи для ростовчан получилась хорошей.
Во втором тайме «Сочи» забил на 89-й минуте. Отыграться ростовчане уже не успели. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу соперника.
Сейчас «Ростов» занимает 10-е место в таблице РПЛ. Следующий матч команда проведет 21 апреля на выезде. Соперником станет московский ЦСКА.