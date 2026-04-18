Тренер «Ростова» Альба назвал первый тайм удачным в матче с «Сочи»

- Я не думаю, что первый тайм для «Ростова» не вышел интенсивным. В первом тайме было ноль моментов в наши ворота - это значит хороший результат. Также на ворота соперника в конце первого тайма было пару хороших моментов, - сказал главный тренер.

- Почему мяч не залетал сегодня не знаю. Были реально хорошие моменты. Но ребята попробовали делать то, что мы тренировали. Мы свои моменты не забили, попробуем в следующем туре, - сообщил Альба.

Главный тренер ФК «Ростов» Джонатан Альба прокомментировал поражение команды в игре с «Сочи». Матч 25-го тура РПЛ прошел 17 апреля.До перерыва ни одна из команд не смогла открыть счет. Альба отметил, что первая половина встречи для ростовчан получилась хорошей.Во втором тайме «Сочи» забил на 89-й минуте. Отыграться ростовчане уже не успели. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу соперника.Сейчас «Ростов» занимает 10-е место в таблице РПЛ. Следующий матч команда проведет 21 апреля на выезде. Соперником станет московский ЦСКА.