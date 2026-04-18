Нейросеть показала парк на месте ипподрома в Ростове. Ростовский блогер Александр Соловьев показал альтернативную вселенную с помощью технологий.
В ролике показана большая зеленая зона с современным оформлением. На территории можно увидеть пруды, фонтаны, велодорожки и спортивные площадки. В проекте нашлось место даже для открытого кинотеатра. Сам парк блогер сравнил с краснодарским Парком Галицкого.
Видео вызвало отклик у аудитории. Пользователи сети оставили много положительных комментариев.
В конце 2025 года тема ипподрома вызвала большой общественный резонанс. После заявления о закрытии объекта его владельца раскритиковали конники. Люди обратились в СМИ и надзорные органы. Генпрокуратура начала проверку законности приватизации. К ситуации подключились и областные власти. Тогда же появилась идея создать на этой территории новый парк.
Позже владелец разрешил оставить лошадей на ипподроме и продолжить тренировки. После этого началось обсуждение нового скакового сезона.