- Теперь на выходные не нужно ездить в соседний Краснодар. А можно всей семьей провести время в современном парке, - сказал блогер.

- А вдруг и правда визуализируем, и что-то такое реализуется, - пишут пользователи сети.

Нейросеть показала парк на месте ипподрома в Ростове. Ростовский блогер Александр Соловьев показал альтернативную вселенную с помощью технологий.В ролике показана большая зеленая зона с современным оформлением. На территории можно увидеть пруды, фонтаны, велодорожки и спортивные площадки. В проекте нашлось место даже для открытого кинотеатра. Сам парк блогер сравнил с краснодарским Парком Галицкого.Видео вызвало отклик у аудитории. Пользователи сети оставили много положительных комментариев.В конце 2025 года тема ипподрома вызвала большой общественный резонанс. После заявления о закрытии объекта его владельца раскритиковали конники. Люди обратились в СМИ и надзорные органы. Генпрокуратура начала проверку законности приватизации. К ситуации подключились и областные власти. Тогда же появилась идея создать на этой территории новый парк.Позже владелец разрешил оставить лошадей на ипподроме и продолжить тренировки. После этого началось обсуждение нового скакового сезона.