Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Нейросеть показала парк на месте ипподрома в Ростове. Ростовский блогер Александр Соловьев показал альтернативную вселенную с помощью технологий.

В ролике показана большая зеленая зона с современным оформлением. На территории можно увидеть пруды, фонтаны, велодорожки и спортивные площадки. В проекте нашлось место даже для открытого кинотеатра. Сам парк блогер сравнил с краснодарским Парком Галицкого.

- Теперь на выходные не нужно ездить в соседний Краснодар. А можно всей семьей провести время в современном парке, - сказал блогер.


Видео вызвало отклик у аудитории. Пользователи сети оставили много положительных комментариев.

- А вдруг и правда визуализируем, и что-то такое реализуется, - пишут пользователи сети.


В конце 2025 года тема ипподрома вызвала большой общественный резонанс. После заявления о закрытии объекта его владельца раскритиковали конники. Люди обратились в СМИ и надзорные органы. Генпрокуратура начала проверку законности приватизации. К ситуации подключились и областные власти. Тогда же появилась идея создать на этой территории новый парк.

Позже владелец разрешил оставить лошадей на ипподроме и продолжить тренировки. После этого началось обсуждение нового скакового сезона.
Фото: Александр Соловьев
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика