На Дону водителей предупредили о дожде на трассе М-4

Фото: Дондей

Водителей Ростовской области предупредили о непогоде на трассе М-4 «Дон». Об этом сообщили в «Автодоре».По прогнозу синоптиков, дождь ожидается вечером 18 апреля.Из-за осадков дорога станет скользкой. В таких условиях риск аварий возрастает.Автомобилистов просят не отвлекаться на телефон во время движения. Водителям советуют соблюдать скоростной режим. Еще им рекомендуют держать безопасную дистанцию. Стоит следить и за сообщениями на информационных табло.