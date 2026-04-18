Беспилотники перехватили над акваторией Азовского моря в ночь на 18 апреля. Информацию предоставили в Минобороны РФ.Дежурные средства ПВО отражали воздушную атаку с 20:00 до 8:00. За этот период времени им удалось уничтожить над регионами страны 258 БПЛА. Дроны сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областями, а также Краснодарским краем, Республикой Крым и над Азовским с Черным морями.