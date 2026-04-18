В Ростове снова выставили на торги помещение дома Марии Бабиевой

В Ростове снова пытаются продать помещение в доходном доме Марии Бабиевой. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.Продавцом выступает Департамент имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону. Один из лотов находится на проспекте Ворошиловском, 78. Речь идет о подвальном помещении в девятиэтажном доме. Его площадь составляет 171,1 квадратного метра. Начальная цена этого объекта - 11 миллионов рублей без НДС. Продать подвал пытаются с 2022 года. За это время торги 13 раз признавали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.Еще один лот выставили по адресу переулок Газетный, 54. Это нежилое помещение на втором этаже. Само здание считается объектом культурного наследия. Оно известно как доходный дом М. Г. Бабиевой. Дом построили в 1894-1898 годах.Первой владелицей здания была Мария Гавриловна Бабиева. Она получила в городской управе разрешение на строительство двухэтажного каменного дома с подвалом.Мария Бабиева была женой мещанина Емельяна Бабиева из Нахичевани-на-Дону. В марте 1905 года ее муж продал домовладение ростовскому купцу второй гильдии Владимиру Роеву.Этот дом считается типичным доходным домом начала XX века. Его строили для сдачи помещений внаем. В здании находились жилые комнаты. Там же работала контора Роева. Он занимался комиссионной торговлей хлебом.В 1910-е годы в доме размещались контора Русского общества вывозной торговли, парикмахерская и кофейня «Афины». После прихода советской власти здание национализировали. В 1920-х годах там разместили артель инвалидов «Пчела».Позже назначение дома почти не изменилось. Сейчас это многоквартирное жилое здание. На первом этаже работают магазины и точки общепита. За прошедшие годы в доме заменили двери и балконы. Часть оконных переплетов при этом была утрачена.Из-за статуса объекта культурного наследия будущему владельцу придется согласовывать ремонт. Собственник обязан будет проводить работы по сохранению здания по установленным требованиям.Это помещение пытаются продать с 2025 года. Торги уже шесть раз срывались из-за отсутствия заявок. Площадь лота составляет 23,3 квадратного метра. Начальная цена - 2 миллиона рублей без НДС.На торги выставили и легковой автомобиль «Хендэ Соната» 2005 года выпуска. Машину раньше не продавали через аукцион. Начальная стоимость составляет 355 тысяч рублей без НДС.Заявки на участие в аукционе принимают с 09:00 16 апреля до 16:00 19 мая. Участников определят 25 мая. Итоги торгов подведут 27 мая в 10:00.