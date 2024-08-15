В Ростовской области спустя 1,5 года после смерти похоронили бойца, погибшего на СВО

Фото: Наталья Алфимова, газета Колос.

В Ростовской области спустя полтора года после смерти похоронили бойца СВО. Андрей Ерин скончался 23 февраля 2023 года, однако его тело доставили на родину и похоронили лишь в августе 2024 года.Андрей проживал в селе Летник Песчанокопского района. В сентябре 2022 года, во время частичной мобилизации, его призвали на службу. Вскоре он отправился в зону СВО. Менее чем через полгода он погиб при выполнении служебного задания. Перевозка его тела на родину оказалась сложной задачей.Долгое время территория, где погиб Андрей, находилась под контролем ВСУ. Лишь в 2024 году удалось забрать тела погибших бойцов и вернуть их на родину. 9 августа в родном селе Андрея похоронили с воинскими почестями и залпами из табельного оружия.Посмертно Андрей Ерин был награжден орденом Мужества.