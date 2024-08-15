В Ростовской области спустя 1,5 года после смерти похоронили бойца, погибшего на СВО
В Ростовской области спустя полтора года после смерти похоронили бойца СВО. Андрей Ерин скончался 23 февраля 2023 года, однако его тело доставили на родину и похоронили лишь в августе 2024 года.
Андрей проживал в селе Летник Песчанокопского района. В сентябре 2022 года, во время частичной мобилизации, его призвали на службу. Вскоре он отправился в зону СВО. Менее чем через полгода он погиб при выполнении служебного задания. Перевозка его тела на родину оказалась сложной задачей.
Долгое время территория, где погиб Андрей, находилась под контролем ВСУ. Лишь в 2024 году удалось забрать тела погибших бойцов и вернуть их на родину. 9 августа в родном селе Андрея похоронили с воинскими почестями и залпами из табельного оружия.
Посмертно Андрей Ерин был награжден орденом Мужества.