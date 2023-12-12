Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Правительство России закрыло генеральное консульство Румынии в Ростове

Правительство России закрыло генеральное консульство Румынии в Ростове
Правительство Российской Федерации приняло решение о денонсации (прим. - отмене) соглашения об открытии румынского консульства. Иными словами, генеральное консульство России, расположенное в Ростове, закрыли. Соответствующее распоряжение подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин. Документ размещен на сайте правовой информации.

В ближайшем времени МИД РФ (прим. - Министерство иностранных дел) уведомит Республику о принятом решении.

Консульство Румынии в Ростове находится в Нахичевани, на пересечении улицы Закруткина с 7-й Линией (дом № 39/18). В консульство входили Волгоградская, Астраханская, Ростовская и Саратовская области, Краснодарский и Ставропольский края. По данным «Яндекс.Карт», здание консульства уже не работает.
Фото: Яндекс.карты.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.