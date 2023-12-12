Правительство России закрыло генеральное консульство Румынии в Ростове

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Правительство Российской Федерации приняло решение о денонсации (прим. - отмене) соглашения об открытии румынского консульства. Иными словами, генеральное консульство России, расположенное в Ростове, закрыли. Соответствующее распоряжение подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин. Документ размещен на сайте правовой информации.В ближайшем времени МИД РФ (прим. - Министерство иностранных дел) уведомит Республику о принятом решении.Консульство Румынии в Ростове находится в Нахичевани, на пересечении улицы Закруткина с 7-й Линией (дом № 39/18). В консульство входили Волгоградская, Астраханская, Ростовская и Саратовская области, Краснодарский и Ставропольский края. По данным «Яндекс.Карт», здание консульства уже не работает.