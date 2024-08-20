Спасатель показал эпицентр пожара на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области

Фото: Скрин с видео.

В течение трех дней спасатели продолжают борьбу с крупным пожаром в нефтехранилище в Пролетарске Ростовской области. Инцидент произошел 18 августа после атаки беспилотников, в результате чего огнем охвачена значительная территория с резервуарами.На место происшествия были мобилизованы сотни спасателей и десятки единиц техники, включая три поезда. Однако не обошлось без пострадавших: более 40 спасателей получили ожоги кожи и дыхательных путей из-за экстремально высоких температур. Некоторые из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии и были доставлены в больницу на санитарной авиации.Несмотря на сложные условия, работы по тушению не прекращаются. Спасатели продолжают бороться с огнем в эпицентре пожара, где температура превышает тысячу градусов, при которой плавится даже сталь.Спасатель Владислав Гончаров запечатлел экстремальные условия работы пожарных на видео. На кадрах видно, как сотрудники трудятся при крайне низкой видимости, пробираясь в глубь нефтебазы и заливая горящие резервуары специальным составом.По состоянию на утро 20 августа пожар еще не ликвидирован. Из полусотни резервуаров сгорела лишь половина, и неизвестно, сколько времени потребуется для полного выгорания топлива. Хотя огонь не распространяется, жители Пролетарска третий день страдают от смога, и некоторые временно переехали к родственникам в другие города.