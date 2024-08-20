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К тушению пожара на нефтебазе в Ростовской области привлекли самолеты ИЛ-76

К тушению пожара на нефтебазе в Ростовской области привлекли самолеты ИЛ-76
В Пролетарске Ростовской области третьи сутки не утихает пожар на нефтебазе. Возгорание произошло после атаки беспилотников 18 августа.

На месте происшествия работают сотни спасателей. Для обеспечения доступа к воде задействованы три поезда. Кроме того, к тушению привлекли самолёты ИЛ-76 МЧС России, которые совершили два сброса воды на резервуары.

К сожалению, в результате пожара пострадали 41 спасатель. В настоящее время в больницах находятся 13 человек, некоторые из них были переведены в Москву и Санкт-Петербург. Все пожарные получили ожоги различной степени тяжести.

Тушение пожара продолжается, угрозы распространения огня нет.
Фото: Ростов ру
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