Пожар на рынке в Аксае мог быть не случайным
В Ростовской области в Аксае в результате ночного пожара было уничтожено больше 20 торговых павильонов центрального рынка. Торговцы и жители уверены, что пожар в центральном районе города не мог произойти случайно.
По информации Сергея Лакурина, заместителя директора рынка, вероятной причиной возгорания явилось короткое замыкание. Искра привела к воспламенению материалов, а сильный ветер способствовал быстрому распространению пламени на большую площадь. В итоге более 20 павильонов, предлагающих продукты и товары, сгорели. Торговцы в одно мгновение потеряли свои рабочие места и источники дохода. Утром они пришли на рынок и обнаружили лишь пепелище вместо привычных рядов.
Ситуация с торговыми площадями в Аксая вызывает подозрения. После закрытия Аксайских рынков, куда десятилетиями приезжали сотни тысяч людей, сгорел и центральный рынок. Местные жители предполагают, что пожар произошел не случайно.
Так как идея переноса рынка на окраину города не была поддержана, новые торговые точки могут стать временным решением для пострадавших. Слухи о будущем строительстве на месте рынка тоже наводят на мысли о возможных переменах.