Пожар на рынке в Аксае мог быть не случайным

Фото: Ростов ру.

В Ростовской области в Аксае в результате ночного пожара было уничтожено больше 20 торговых павильонов центрального рынка. Торговцы и жители уверены, что пожар в центральном районе города не мог произойти случайно.По информации Сергея Лакурина, заместителя директора рынка, вероятной причиной возгорания явилось короткое замыкание. Искра привела к воспламенению материалов, а сильный ветер способствовал быстрому распространению пламени на большую площадь. В итоге более 20 павильонов, предлагающих продукты и товары, сгорели. Торговцы в одно мгновение потеряли свои рабочие места и источники дохода. Утром они пришли на рынок и обнаружили лишь пепелище вместо привычных рядов.Ситуация с торговыми площадями в Аксая вызывает подозрения. После закрытия Аксайских рынков, куда десятилетиями приезжали сотни тысяч людей, сгорел и центральный рынок. Местные жители предполагают, что пожар произошел не случайно.Так как идея переноса рынка на окраину города не была поддержана, новые торговые точки могут стать временным решением для пострадавших. Слухи о будущем строительстве на месте рынка тоже наводят на мысли о возможных переменах.