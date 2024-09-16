Владельцам сгоревших торговых точек на рынке в Аксае разрешено продавать уцелевший товар в любом месте города

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Владельцам сгоревших торговых точек на рынке в Аксае было разрешено продавать уцелевший товар в любом месте города. Об этом сообщил DonDay заместитель директора центрального рынка Сергей Лакурин.- Мы стараемся максимально поддержать частных предпринимателей, чей товар пострадал от огня, — комментирует Сергей Лакурин. — Пусть они продают оставшиеся товары там, где им удобно.По словам заместителя директора городского центрального рынка, в такой сложной ситуации администрация города должна помочь владельцам малого бизнеса.Остальные павильоны на рынке работают в обычном режиме. Однако не все владельцы уцелевших торговых точек вышли на работу. Из-за отсутствия электричества многие решили остаться дома.Напомним, что крупный пожар произошел 16 сентября около 02:00. Пламя уничтожило две тысячи квадратных метров территории. В огне сгорело более 20 торговых павильонов. Сумму ущерба еще не подсчитывали.