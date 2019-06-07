Пострадавшие при взрыве газа в Каменском районе получат деньги на покупку нового жилья



Специалисты завершили обследование конструкций жилого дома, пострадавшего в результате взрыва бытового газа 12 мая. Эксперты сделали заключение, что здание в посёлке Чистоозерном Каменского района не подлежит восстановлению. Многоквартирный дом будет снесён.



Жильцам двухэтажки будет выделена компенсация на покупку нового жилья. Из областного бюджета на эти цели направят почти 24 млн рублей.

- Собственники всех 16 квартир должны будут въехать в новое жилье до конца этого года, - сообщили в правительстве Ростовской области.



Напомним, взрыв газа прогремел ночью в доме на улице Ленина. В результате ЧП погибли 29-летний парень и 8-летняя девочка. Позже было установлено, что причиной происшествия стали халатность и асоциальный образ жизни погибшего молодого человека. Жилец не заключил договор с ресурсоснабжающей компанией на обслуживание газового оборудования. Соседи неоднократно жаловались на него.



Семьи погибших получили по миллиону рублей, а также пособие на погребение. По 400 тысяч рублей выплатили жильцам, получившим вред здоровью. На компенсацию частичной либо полной потери имущества всего было направлено 1 млн 150 тысяч рублей. Размер выплат составил от 50 до 100 тысяч рублей.



Еще 260 тысяч рублей перечислены пострадавшим в ЧС гражданам в виде единовременной материальной помощи – по 10 тысяч рублей.