Названа причина взрыва бытового газа в Ростовской области, в результате которого погибли два человека



Стала известна причина взрыва в многоквартирном жилом доме в Каменском районе Ростовской области. Её озвучил донской губернатор Василий Голубев.



По предварительным данным, взрыв произошёл из-за халатности одного из жильцов, который вёл асоциальный образ жизни.

«У него не было заключено соглашение на обслуживание внутридомового газового оборудования. Тут очевидный человеческий фактор, халатность», - сообщил Голубев.



Глава региона добавил, что собирается выслушать доклады полиции по этому вопросу, так как жильцы жаловались на соседа в правоохранительные органы.



Напомним, взрыв произошёл около половины первого ночи 12 мая в посёлке Чистоозёрном. ЧП случилось в двухэтажном 16-квартирном доме. В результате обрушилась часть кровли. Жертвами взрыва стали 8-летняя девочка и 29-летний молодой человек. Семьи погибших получат по одному миллиону рублей.



Кроме того, пострадали мужчина и женщина. Им выплатят от 200 до 400 тысяч рублей. От 50 до 100 тысяч рублей выделят жильцам, утратившим своё имущество.



В настоящее время 13 жильцов находятся в пункте временного размещения, организованном на базе местной больницы. Остальные разместились у родственников.