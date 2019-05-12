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Названа причина взрыва бытового газа в Ростовской области, в результате которого погибли два человека

Названа причина взрыва бытового газа в Ростовской области, в результате которого погибли два человека
Стала известна причина взрыва в многоквартирном жилом доме в Каменском районе Ростовской области. Её озвучил донской губернатор Василий Голубев.

По предварительным данным, взрыв произошёл из-за халатности одного из жильцов, который вёл асоциальный образ жизни.
«У него не было заключено соглашение на обслуживание внутридомового газового оборудования. Тут очевидный человеческий фактор, халатность», - сообщил Голубев.

Глава региона добавил, что собирается выслушать доклады полиции по этому вопросу, так как жильцы жаловались на соседа в правоохранительные органы.

Напомним, взрыв произошёл около половины первого ночи 12 мая в посёлке Чистоозёрном. ЧП случилось в двухэтажном 16-квартирном доме. В результате обрушилась часть кровли. Жертвами взрыва стали 8-летняя девочка и 29-летний молодой человек. Семьи погибших получат по одному миллиону рублей.

Кроме того, пострадали мужчина и женщина. Им выплатят от 200 до 400 тысяч рублей. От 50 до 100 тысяч рублей выделят жильцам, утратившим своё имущество.

В настоящее время 13 жильцов находятся в пункте временного размещения, организованном на базе местной больницы. Остальные разместились у родственников.

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