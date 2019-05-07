По миллиону рублей получат семьи погибших при взрыве в доме в Ростовской области



По одному миллиону рублей получат семьи погибших при взрыве бытового газа в жилом доме. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.



Родственники погибших Валерия Б. и восьмилетней девочки получат от государства по одному миллиону рублей материальной поддержки. Пострадавшим выплатят от 200 до 400 тысяч рублей, а тем, кто потерял при взрыве имущество, - от 50 до 100 тысяч рублей.



Кроме этого, по 10 тысяч рублей из областного и столько же из районного бюджетов получат все прописанные жильцы дома.



Напомним, трагедия произошла поздней ночью 12 мая в поселке Чистоозерном Каменского района. По предварительным данным, из-за взрыва бытового газа обрушилась кровля и часть конструкций двухэтажного дома на улице Ленина. Двое погибли, еще двое находятся в больнице.



Правоохранители по данному факту возбудили уголовное дело.