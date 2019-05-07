Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

По миллиону рублей получат семьи погибших при взрыве в доме в Ростовской области

По миллиону рублей получат семьи погибших при взрыве в доме в Ростовской области
По одному миллиону рублей получат семьи погибших при взрыве бытового газа в жилом доме. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Родственники погибших Валерия Б. и восьмилетней девочки получат от государства по одному миллиону рублей материальной поддержки. Пострадавшим выплатят от 200 до 400 тысяч рублей, а тем, кто потерял при взрыве имущество, - от 50 до 100 тысяч рублей.

Кроме этого, по 10 тысяч рублей из областного и столько же из районного бюджетов получат все прописанные жильцы дома.

Напомним, трагедия произошла поздней ночью 12 мая в поселке Чистоозерном Каменского района. По предварительным данным, из-за взрыва бытового газа обрушилась кровля и часть конструкций двухэтажного дома на улице Ленина. Двое погибли, еще двое находятся в больнице.

Правоохранители по данному факту возбудили уголовное дело.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.