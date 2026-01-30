Фото: Юрий Слюсарь; Лидия Новосельцева

Пострадавшая от атаки БПЛА в Ростове женщина находится в больнице уже третью неделю. Александра проходит лечение после пожара, который оставил ее семью без жилья.Трагедия случилась в ночь на 14 января. В результате массированной атаки дронов на Ростовскую область был поврежден многоэтажный дом на Левенцовке в Ростове-на-Дону. В одной из квартир случился мощный пожар. В ней проживали супруги Сергей и Александра с четырехлетним сыном Дмитрием. Пламя не только уничтожило их жилье, но и унесло жизнь главы семьи.Александра с ожогами была госпитализирована. На текущий момент она находится в больнице уже третью неделю. Четырехлетний сын ждет маму вместе с бабушкой.Председатель Гордумы Ростова Лидия Новосельцева сообщила, что к моменту выписки женщины ей подготовили новую двухкомнатную квартиру. Туда уже завезли и устанавливают новую мебель, а также подключили отопление, электричество и газ.