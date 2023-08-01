В ростовской больнице умерла 20-летняя девушка, пострадавшая в ДТП под Азовом
В Ростовской областной больнице скончалась девушка, пострадавшая в аварии под Азовом. Сердце 20-летней Юлии Карпенко перестало биться 31 июля.
Страшное ДТП случилось 27 июля в районе села Платоно-Петровка. В тот день девушку вез на «ВАЗ-21124» 19-летний знакомый. Когда парень пошел на обгон в запрещенном месте, то врезался в «ГАЗель». От удара оба транспорта выбросило с проезжей часы. Легковушка превратилась в груду металлолома. Молодой человек и его пассажирка получили тяжелые травмы.
- Юлю в тяжелом состоянии доставили в больницу Азова. Врачи диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму, переломы шейных позвонков, отек легкого, - рассказала DonDay.ru подруга Юлии.
Несколько дней девушка находилась в коме. Однако в Ростове врачи тоже не смогли спасти молодую пациентку.
Похороны состоятся 2 августа. Родные погибшей из-за сложного финансового положения просят неравнодушных людей оказать материальную помощь. Ознакомиться с реквизитами можно по ссылке.