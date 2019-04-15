Постановка ростовского частного театра «18+» получила «Золотую маску»



Престижную театральную премию «Золотая маска» получил спектакль ростовского частного театра «18+». Награды удостоилась постановка «Волшебная страна». О победе сообщили в официальном аккаунте театра.



Спектакль «Волшебная страна» признан лучшим в номинации «Эксперимент». На победу в этой категории вместе с ростовчанами претендовали ещё 10 творческих коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа.



«Волшебная страна» – это спектакль-путешествие, действие его разворачивается на улицах Ростова, но не современного мегаполиса, а города, который живет в воспоминаниях и в руинах. Зрители посещают не туристические места, погружаясь в атмосферу старого города, попутно знакомясь с героями – ростовскими легендами 80-х: художниками, поэтами, музыкантами.

В основе постановки книга «Волшебная страна» Максима Белозора.



Участником премии был ещё один спектакль ростовского театра - «Ханана». Постановка претендовала на победу в четырех номинациях: лучший спектакль малой формы, женская роль, работа художника, работа режиссера.



Добавим, что Российская национальная премия «Золотая маска» была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России. На награды номинируются спектакли совершенно разных жанров: от драмы до театра кукол. В этом году премия вручалась в 38 номинациях.