После трагедии на химкомбинате «Каменский» к ответственности привлекли семь человек
После страшного ЧП на химкобинате «Каменский» к ответственности привлекли семь человек. Информация об этом появилась 5 февраля.
Напомним, в конце июля 2021 года рабочие изготавливали формы. Они нарушили технику безопасности, и произошел взрыв. Пламя охватило производственное оборудование. В течение нескольких дней скончались семь сотрудников химкомбината. Умершие в возрасте от 32 до 55 лет получили от 80% до 100% ожогов тела. Шансов выжить у них практически не было. Семьям погибших выплатили 93 миллиона рублей.
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) после ЧП на химкомбинате привлекла к административной ответственности семь должностных и одно юридическое лицо. Как сообщил ТАСС, всего с прошлого года Ростехнадзор провел пять проверок. По итогам техрасследования зафиксировали 55 нарушений требований промышленной безопасности. Юрлицо было трижды привлечено к административной ответственности по этой статье. Два пункта требований так и остались не выполнены, поэтому предприятие привлечено к ответственности за повторное правонарушение.