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После гибели 11 рабочих главному инженеру таганрогского водоканала предъявили обвинения

После гибели 11 рабочих главному инженеру таганрогского водоканала предъявили обвинения

После трагической гибели 11 рабочих в хуторе Дмитриадовка Неклиновского района главному инженеру таганрогского водоканала- Юрию Полякову предъявили обвинения. Об этом сообщили в СУ СК России 26 мая.

По версии следствия 21 мая в коллекторе насосной станции на очистных сооружениях производилась замена задвижки технического водопровода. Бригада рабочих приступила к выполнению. Как вдруг вовнутрь начали поступать сточные воды, а вслед за ними аммиачные газы. У работников не было при себе специальных средств защиты, поэтому десять человек скончались на месте, а еще один позже в больнице.

Юрия Полякова обвинили в том, что он не произвел должный контроль не согласовал план проведения работ. Также допустил людей без каких-либо средств защиты.

Главному инженеру вменяют статью «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Если его вина будет доказана, то мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

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