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Главного инженера водоканала Таганрога арестовали по делу о гибели 11 рабочих

Главного инженера водоканала Таганрога арестовали по делу о гибели 11 рабочих
На фото: Юрий Поляков.

Ленинский районный суд Ростова арестовал главного инженера водоканала города Таганрога. Юрий Поляков пробудет в СИЗО до 20 июля.

Его задержали 23 мая по делу о гибели 11 рабочих водоканала при выбросе метана на очистных сооружениях в Неклиновском районе. Трагедия случилась накануне, 21 мая, в селе Дмитриадовка.

Юрия Полякова подозревают в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

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