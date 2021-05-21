Главного инженера водоканала Таганрога арестовали по делу о гибели 11 рабочих
На фото: Юрий Поляков.
Ленинский районный суд Ростова арестовал главного инженера водоканала города Таганрога. Юрий Поляков пробудет в СИЗО до 20 июля.
Его задержали 23 мая по делу о гибели 11 рабочих водоканала при выбросе метана на очистных сооружениях в Неклиновском районе. Трагедия случилась накануне, 21 мая, в селе Дмитриадовка.
Юрия Полякова подозревают в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.