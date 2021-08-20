После ареста Виталия Борзенко в администрации Аксайского района избрали нового главу

Спустя четыре месяца после ареста Виталия Борзенко в администрации Аксайского района выбрали нового главу. Им стал исполняющий обязанности экс-директора департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Сергей Бодряков.Такое решение приняло собрание депутатов 24 августа. Официально чиновник вступит в должность 25 августа. Стоит отметить, что Бодряков был лидером среди других кандидатов на этот пост. Ему предстоит большая ответственная работа в районе, где на протяжении порядка 30 лет творились беззаконие и многочисленные преступления.Экс-главе района Виталию Борзенко пришлось освободить кресло в апреле 2021 года. Его задержали в Кисловодске по подозрению в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и создании преступного сообщества. Вместе с Борзенко в махинациях с землей подозревают и семью бизнесменов Бабаевых.По версии следствия, вместе они незаконно завладели шестью земельными участками в Аксайском районе площадью примерно 19 гектаров. Посредством своей деятельности фигуранты разбогатели по меньшей мере на 220 миллионов рублей. Кроме того, сотни работников торговых площадей, которыми бизнесмены завладели незаконно, остались без работы и средств к существованию.