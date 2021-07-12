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Сергей Бодряков назачен исполняющим обязанности главы администрации Аксайского района

Сергей Бодряков назачен исполняющим обязанности главы администрации Аксайского района
В администрации Аксайского района выбрали исполняющего обязанности. Должность арестованного Виталия Борзенко занял экс-директор департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Сергей Бодряков.

Новый исполняющий обязанности главы администрации родился в Константиновске. Он прошел путь от геодезиста до поста в правительстве Ростовской области. Последним его местом работы стало министерство экологии и природных ресурсов Ростовской области, где он занимал должность первого заместителя министра.

Для Бодрякова освободилось место после ареста Виталия Борзенко, несменного главы района на протяжении 27 лет. Его задержали в Кисловодске по подозрению в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и создании преступного сообщества.

По версии следствия, Борзенко вместе с семьей бизнесменов Бабаевых незаконно завладели шестью участками в аксайском районе, где извлекли 220 миллионов рублей прибыли.

Несмотря на то, что Борзенко все это время был в СИЗО, должность он покинул только в начале июля. Прием заявок на участие в конкурсе по выборам нового главы будет проходить с 26 по 30 июля.

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