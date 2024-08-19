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Пополнить транспортную карту и получить кешбэк — легко с Системой быстрых платежей

Пополнить транспортную карту и получить кешбэк — легко с Системой быстрых платежей
В Ростовской области пассажиры общественного транспорта выгодно расплачиваются за поездки в транспорте. Для этого достаточно пополнить транспортную карту «Простор» через Систему быстрых платежей (СБП). Тогда на счет вернется кешбэк — 5% суммы. С июня местные жители благодаря такому способу оплаты получили выгоду около полумиллиона рублей.

— В Ростовской области большее 11 тысяч держателей транспортных карт «Простор» регулярно пополняют баланс своих проездных через Систему быстрых платежей. С каждой такой операции им возвращается кешбэк 5%, — прокомментировала Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной НСПК.

Предложение ограничено по времени. Получать кешбэк за пополнение карты можно до 30 сентября 2024 года. Для этого нужно:
1. Скачать мобильное приложение «Простор».
2. Поднести карту к NFC-модулю на смартфоне.
3. Ввести сумму платежа и выбрать способ оплаты — СБП.

Важно перед пополнением своей транспортной карты зарегистрироваться в программе лояльности на сайте www.vamprivet.ru или в мобильном приложении «Привет!». Только в этом случае на банковский счет вернется кешбэк.

Скачать мобильное приложение «Простор» можно в Google Play, Nashstore или RuStore.

Ежемесячно пользователи СБП могут получать кешбэком до тысячи рублей на каждого человека.

— Мы как оператор системы безналичной оплаты проезда в Ростовской области благодарны НСПК за многолетнее плодотворное сотрудничество. Развитие системы быстрых платежей дает жителям региона дополнительные выгоды при пополнении транспортных карт, — прокомментировал заместитель генерального директора ООО «АРПС» Алексей Торицын.

Полные правила получения кешбэка можно узнать на сайте www.vamprivet.ru и в мобильном приложении «Привет!».

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Фото: пресс-служба НСПК.
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