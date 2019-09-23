Транспортные карты в Ростове можно будет пополнить через онлайн-приложение



Фото: rostovlife.ru



Транспортные карты «Простор», в том числе льготные, можно будет пополнить через Интернет. Для этого нужно будет установить приложение.



Как сообщает портал «Ростовский городской транспорт», запуск программы запланирован на середину-конец октября. Установив её, пользователь сможет узнать баланс своей транспортной карты и пополнить счёт с помощью любой платёжной системы.

- Чтобы сумма оказалась на счету карты, её чипу необходим актуализатор, который запишет информацию на неё. В данном случае - это смартфон, - рассказали в Агентстве развития платёжных систем. - Удаленно можно пополнить только банковские карты, которые актуализируют баланс через онлайн-терминалы. Терминалы для оплаты проезда работают в режиме оффлайн, поэтому как актуализаторы пока выступать не могут.



Модель телефона должна работать на платформе Android и поддерживать NFC. В планах у разработчиков - добавить в приложение возможность блокировки карты в случае утери, синхронизацию данных о пополнении с терминалами, историю поездок, электронные чеки.



В «Ростовском городском транспорте» добавили, что, вероятнее всего, за пользование приложением будет взиматься комиссия. Предположительно, её размер составит 6% от внесённой суммы.



Добавим, что в настоящее время пополнить транспортную карту можно в одном из 127 банкоматов, которые находятся в разных районах города. Ростовчане неоднократно жаловались на неудобство расположения терминалов и их недостаточность.