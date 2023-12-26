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Экс-глава администрации Ленинского района Константин Тихонов пробудет в СИЗО до февраля

Экс-глава администрации Ленинского района Константин Тихонов пробудет в СИЗО до февраля
Бывшему главе администрации Ленинского района снова продлили меру пресечения. Заседание состоялось 21 декабря в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону.

Константину Тихонову продлено содержание под стражей еще на два месяца. В СИЗО он пробудет до 24 февраля.

Напомним, чиновник был задержан в сентябре. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Тихонов занимал должность главы администрации Ленинского района более семи месяцев. До этого он шесть лет возглавлял управление торговли администрации Ростова.
Фото: администрация Ростова.
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