Экс-глава администрации Ленинского района Константин Тихонов пробудет в СИЗО до февраля
Бывшему главе администрации Ленинского района снова продлили меру пресечения. Заседание состоялось 21 декабря в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону.
Константину Тихонову продлено содержание под стражей еще на два месяца. В СИЗО он пробудет до 24 февраля.
Напомним, чиновник был задержан в сентябре. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Тихонов занимал должность главы администрации Ленинского района более семи месяцев. До этого он шесть лет возглавлял управление торговли администрации Ростова.