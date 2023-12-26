Экс-глава администрации Ленинского района Константин Тихонов пробудет в СИЗО до февраля

Фото: администрация Ростова.

Бывшему главе администрации Ленинского района снова продлили меру пресечения. Заседание состоялось 21 декабря в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону.Константину Тихонову продлено содержание под стражей еще на два месяца. В СИЗО он пробудет до 24 февраля.Напомним, чиновник был задержан в сентябре. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Тихонов занимал должность главы администрации Ленинского района более семи месяцев. До этого он шесть лет возглавлял управление торговли администрации Ростова.