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Полуголого ростовчанина задержали в Москве

Полуголого ростовчанина задержали в Москве
В Москве задержан молодой человек в нижнем белье из Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-центре Росгвардии 12 ноября.

Инцидент произошел на улице 10-летия Октября. К прохожим приставал и пытался пройти в метрополитен 23-летний молодой человек. Кто-то из людей обратился в службу безопасности.

Сотрудники Росгвардии прибыли на место и задержали дебошира. Ему выдали термоодеяло и побеседовали.

Молодой человек объяснил, что он отдыхал дома с друзьями и вышел на улицу покурить. Его приятели не пустили его обратно. Вероятно, чтобы не замерзнуть, он решил спуститься в метро.
Фото: Росгвардия
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