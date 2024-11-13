Полуголого ростовчанина задержали в Москве

Фото: Росгвардия

В Москве задержан молодой человек в нижнем белье из Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-центре Росгвардии 12 ноября.Инцидент произошел на улице 10-летия Октября. К прохожим приставал и пытался пройти в метрополитен 23-летний молодой человек. Кто-то из людей обратился в службу безопасности.Сотрудники Росгвардии прибыли на место и задержали дебошира. Ему выдали термоодеяло и побеседовали.Молодой человек объяснил, что он отдыхал дома с друзьями и вышел на улицу покурить. Его приятели не пустили его обратно. Вероятно, чтобы не замерзнуть, он решил спуститься в метро.