Количество междугородних маршрутов на Дону сократили в шесть раз
Из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции в Ростовской области сократили количество автобусов, курсирующих между городами. Хоть дончане и должны оставаться дома, тем не менее многие из них продолжают работать и вынуждены ездить в другие населённые пункты. Некоторые помогают пожилым родственникам и тоже пользуются общественным транспортом. Дончане столкнулись с тем, что им стало проблематично попасть из одного города в другой — интервал движения транспорта резко увеличился, количество машин на маршрутах сократилось.
Министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов сообщил, что из 221 междугороднего маршрута в регионе сейчас работают только 35. Из 316 пригородных маршрутов оставили 180. Десять населённых пунктов Дона вовсе лишились прямого сообщения.
Сообщается, что пассажиропоток в зависимости от района упал на 60-80 процентов. Несмотря на такие данные, в области остаётся много людей, которые страдают из-за нехватки транспорта.