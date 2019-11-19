Политиком года впервые стал представитель оппозиционной партии



Первый замглавы Ростовского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Валентин Клименко стал политиком года. Это первый случай, когда такое почётное звание получил представитель оппозиционной партии.



Торжественное мероприятие «Человек года-2019» прошло вечером 20 ноября в конгресс-отеле «Дон-Плаза». Церемония проводится ежегодно, организаторами являются Правительство Ростовской области и Ростовское региональное отделение Российского фонда культуры.



Валентин Клименко стал победителем в номинации «Политик года». Почётный знак ему вручил Николай Шевченко, депутат Законодательного собрания Ростовской области V созыва.



Со сцены Валентин Клименко поблагодарил членов жюри за объективную оценку.



- Отдать голос человеку, который не относится к партии власти, - поступок честный и благородный, - добавил Валентин Васильевич. - Политика должна быть, в первую очередь, полезна для общества. Сегодняшнее решение жюри лишний раз подтвердило эту мысль.



На посту первого замглавы Ростовского отделения «Справедливой России» Клименко координирует работу регионального отделения партии в городах и районах в представительных и исполнительных органах местного самоуправления, а также в Заксобрании Ростовской области.



За годы работы он провёл множество мероприятий межрайонного и областного значения: выездные семинары, совещания, круглые столы. Также он способствовал укреплению взаимодействия между партиями и гражданскими движениями Ростовской области.



Валентин Клименко стал автором законодательных и нормотворческих инициатив, которые были приняты к рассмотрению как в региональном парламенте, так и в местных органах власти.