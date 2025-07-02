Политические партии выбрали кандидатов в депутаты на выборы в Гордуму Ростова

Фото: Избирком РО.

В сентябре 2025 года жителям Ростова необходимо выбрать 40 депутатов Гордумы: 30 — по одномандатным округам (по пять — в Ворошиловском, Октябрьском, Первомайском и Советском районах; по три — в Железнодорожном и Пролетарском; по два — в Ленинском и Кировском). Еще 10 депутатов изберут по партийному списку.От «Единой России» определили 60 человек: 30 кандидатов партия выдвинет по одномандатным округам, 30 — по партийному списку. Из них 22 действующих депутата, а 38 человек — новые лица. Лидером партийного списка на предстоящих выборах в Ростове станет ветеран СВО Андрей Манухин.Также председатель Гордумы Зинаида Неярохина впервые за последние 30 лет не будет участвовать в выборах в Гордуму. Она попробует свои силы в Заксобрании Ростовской области. Она претендует на мандат Владимира Ревенко.Новый кандидат в депутаты Гордумы — депутат донского парламента Лидия Новосельцева. На предварительном голосовании «ЕР» она набрала больше всех голосов и имеет все шансы занять кресло депутата Гордумы Ростова восьмого созыва.Кроме того, примет участие в выборах зампредседателя Думы Татьяна Георгиева. Она победила в Советском округе № 27, в седьмой раз претендуя на мандат. Другой депутат, Сергей Сухариев, получил большинство голосов в Железнодорожной группе № 3. Третий заместитель Сергей Шереметьев вошел в тройку лидеров в Советской группе № 9.Партия ЛДПР тоже отчиталась, что выбрала кандидатов на выборы в Гордуму. Но публично о своем выборе не заявила. Вероятно, среди кандидатов - координатор первичного отделения Ростовского городского местного отделения ЛДПР Ольга Буняева, координатор первичного отделения Ростовского городского местного отделения ЛДПР Тарас Синонян и другие.КПРФ тоже определилась с кандидатами: бывший депутат ЛДПР Евгений Федяев, Юрий Нерсесян, занимающий пост руководителя фракции КПРФ в Ростовской-на-Дону Гордуме, депутат Ростовской-на-Дону Гордумы и первый секретарь Ворошиловского РК КПРФ Наталья Оськина. Также в кандидатах от КПРФ — Ирина Кислицына, секретарь Ростовского-на-Дону ГК КПРФ по идеологии, первый секретарь Советского РК КПРФ, член ЦК Ленинского коммунистического союза молодежи (ЛКСМ РФ).От «Справедливой России» в Гордуму попадут депутат Собрания депутатов Рассветовского сельского поселения Максим Федоров, зампредседателя регионального отделения молодежи СР в Ростовской области Максим Александров, активист партии Савелий Нагорный, член Совета МСР в Ростовской области и активист международного отдела МСР Лаврентий Котельников, а также ростовская активистка Арина Ережишвили. Она ведет социальные сети и посещает мероприятия СРов.