Председатель Ростовской гордумы Зинаида Неярохина хочет перейти в донской парламент

Фото: Ростовская-на-Дону городская Дума

Председатель Ростовской-на-Дону городской Думы Зинаида Неярохина стала первым участником отбора кандидата на довыборы в донской парламент. Оргкомитет предварительного голосования партии «Единая Россия» принял от нее документы 4 апреля.На дополнительных выборах в Законодательное Собрание Ростовской области она может принять участие по Орловскому одномандатному округу № 13. Мандат стал вакантным в феврале этого года. Это произошло после того, как Владимир Ревенко сложил с себя полномочия депутата. Его назначили заместителем губернатора донского региона.Зинаида Неярохина возглавляет Ростовскую-на-Дону городскую Думу с 2005 года. Более 20 лет она является ее бессменным руководителем.