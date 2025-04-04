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Председатель Ростовской гордумы Зинаида Неярохина хочет перейти в донской парламент

Председатель Ростовской гордумы Зинаида Неярохина хочет перейти в донской парламент
Председатель Ростовской-на-Дону городской Думы Зинаида Неярохина стала первым участником отбора кандидата на довыборы в донской парламент. Оргкомитет предварительного голосования партии «Единая Россия» принял от нее документы 4 апреля.

На дополнительных выборах в Законодательное Собрание Ростовской области она может принять участие по Орловскому одномандатному округу № 13. Мандат стал вакантным в феврале этого года. Это произошло после того, как Владимир Ревенко сложил с себя полномочия депутата. Его назначили заместителем губернатора донского региона.

Зинаида Неярохина возглавляет Ростовскую-на-Дону городскую Думу с 2005 года. Более 20 лет она является ее бессменным руководителем.
Фото: Ростовская-на-Дону городская Дума
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