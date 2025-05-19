Около 300 человек претендуют на кресло депутата в гордуме Ростова

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В Ростовской области стартовало предварительное голосование «Единой России», в рамках которого будут выбраны кандидаты от партии для участия в сентябрьских выборах. Голосование пройдет с 19 по 25 мая и охватит несколько ключевых уровней власти.Наибольшее количество участников зафиксировано в предварительном голосовании за кандидатов в гордуму Ростова — почти 300 претендентов. Настоящей сенсацией стало решение председателя Ростовской-на-Дону городской Думы Зинаиды Неярохиной впервые за 31 год не участвовать в выборах в гордуму. Она решила попробовать свои силы в Законодательном Собрании Ростовской области, подав документы на праймериз по Орловскому одномандатному избирательному округу № 13. Формально это повышение статуса.Одной из самых интригующих фигур среди участников праймериз является депутат Законодательного Собрания Ростовской области Лидия Новосельцева. В случае победы на выборах она формально понизит свой статус, перейдя из областного парламента в городскую думу.Выборы в гордуму Ростова пройдут по смешанной системе. В сентябре жители города выберут 40 депутатов: 30 – по одномандатным округам и 10 – по партийным спискам.Кроме того, в сентябре состоятся выборы депутатов городских дум Новочеркасска, Шахт, Каменска-Шахтинского и Волгодонска восьмого созыва, а также дополнительные выборы в Законодательное Собрание по Орловскому одномандатному округу № 13.