Полиция и волонтёры разыскивают в Ростове восьмилетнего мальчика



Восьмилетний мальчик пропал в Ростове-на-Дону. Около 17 часов 19 февраля Даниил Исаев вышел из школы. Домой он не вернулся.



Семья Даниила обратилась в полицию и к волонтёрам за помощью в поисках. Рост школьника - 140 сантиметров. У него среднее телосложение, карие глаза и тёмно-русые волосы.



Мальчик одет в зелёный длинный пуховик с меховым капюшоном, школьные брюки синего цвета и чёрную шапку. У него были с собой светло-серый рюкзак и ярко-зелёная сумка для «сменки».



Любую информацию о местонахождении Даниила Исаева просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.