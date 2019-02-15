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Полиция и волонтёры разыскивают в Ростове восьмилетнего мальчика

Полиция и волонтёры разыскивают в Ростове восьмилетнего мальчика
Восьмилетний мальчик пропал в Ростове-на-Дону. Около 17 часов 19 февраля Даниил Исаев вышел из школы. Домой он не вернулся.

Семья Даниила обратилась в полицию и к волонтёрам за помощью в поисках. Рост школьника - 140 сантиметров. У него среднее телосложение, карие глаза и тёмно-русые волосы.

Мальчик одет в зелёный длинный пуховик с меховым капюшоном, школьные брюки синего цвета и чёрную шапку. У него были с собой светло-серый рюкзак и ярко-зелёная сумка для «сменки».

Любую информацию о местонахождении Даниила Исаева просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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