Показатель заболевших коронавирусом на Дону увеличился до 4 996

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области увеличился показатель заболевших коронавирусом. По данным на 28 января, он составляет 4 996 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения опасной инфекции остается на прежнем уровне. Он равен 1,7. Это значит, что ежедневно каждый человек с COVID-19 до самоизоляции может заразить почти двух здоровых.Увеличился и прирост новых пациентов с коронавирусом. За прошедшие сутки он достиг 1 584 человек. Всего с начала пандемии вирус подхватили 209 950 человек. Из них 9 998 не смогли побороть инфекцию. В числе умерших - пять женщин и четверо мужчин, которые скончались за последние 24 часа. По информации регионального правительства, все они страдали различными хроническими заболеваниями.