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Показатель заболеваемости коронавирусом на Дону увеличился до 4 410

Показатель заболеваемости коронавирусом на Дону увеличился до 4 410
В Ростовской области показатель заболевших коронавирусом растет все больше. За сутки с 14 по 15 декабря он увеличился на 16 единиц и достиг 4 410 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения опасной инфекции остается на высокой отметке. Он по-прежнему держится на единице. Это значит, что ежедневно каждый пациент с коронавирусом до самоизоляции может заразить как минимум одного здорового.

Увеличилось и число инфицированных на Дону. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 649 человек. Всего с начала пандемии борьбу с вирусом начали 185 309 жителей региона. Большинство из них уже выздоровели, но медикам удалось спасти не всех. По информации областного правительства, 9 211 человек не смогли побороть COVID-19.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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