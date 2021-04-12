Показатель заболевших COVID-19 в Ростовской области перевалил за две тысячи

В Ростовской области показатель инфицированных коронавирусом достиг 2 005 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения вируса по-прежнему остается неизменным - 0,99.За сутки с 13 по 14 апреля в регионе выявили 239 человек с подтвержденным диагнозом. Лидерами по количеству новых зараженных оказалась молодежь от 18 до 45 лет (81 человек, или 33,9%). На втором месте с небольшим отрывом - люди от 46 до 65 лет (80 человек, или 33,5%). Среди пенсионеров от 66 до 79 лет заболели 37 человек (15,5%). Меньше всего случаев инфицирования зафиксировали у детей и пожилых дончан старше 80 лет. В этих возрастных категориях вирус подхватили 23 (9,6%) и 18 (7,5%) дончан соответственно.С начала пандемии пациентами с коронавирусом стали 84 195 жителей донского региона. Из них 3 824 скончались от инфекции. По информации областного правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями.