Главой Железнодорожного района Ростова назначен Дмитрий Лаза

В Ростове-на-Дону назначили нового главу Железнодорожного района. Им стал Дмитрий Лаза. Решение было принято на заседании городской думы 14 апреля.Должность освободилась после того, как предыдущий глава Андрей Косенко был назначен замглавы города Ростова-на-Дону.Дмитрий Лаза родился в городе Орхей Молдавской ССР.B 2011 году он окончил «Пятигорский государственный лингвистический университет» по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» с присвоением квалификации «Менеджер».С марта 2013-го по июль 2020 года работал в муниципальном казенном учреждении «Управление благоустройства Октябрьского района» города Ростова. Там занимал должности ведущего инженера сектора дорожного хозяйства, начальника производственно-технического отдела, а также заместителя директора.С июля 2020-го по март 2022 года работал в должности заместителя главы администрации Октябрьского района города Ростова. С марта 2022 года по текущее время был первым замглавы этого района.