Показатель заболеваемости в Ростовской области вырос до 3 411

В Ростовской области увеличился показатель заболеваемости коронавирусом. За сутки с 8 по 9 октября он вырос до 3 411 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения опасной инфекции остается на отметке 1,05.Несмотря на стабильность коэффициента, в регионе с каждым днем выявляют все больше случаев заражения COVID-19. За последние 24 часа число инфицированных пополнили 524 человека. Большинство из них (почти треть) - жители донской столицы. Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 143 236 человек.Увеличилось и количество смертей среди пациентов ковидных госпиталей. За сутки вирус забрал жизни 26 жителей донского региона. С начала пандемии скончались 7 067 человек. По информации областного правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями.