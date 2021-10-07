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Показатель заболеваемости в Ростовской области вырос до 3 411

Показатель заболеваемости в Ростовской области вырос до 3 411
В Ростовской области увеличился показатель заболеваемости коронавирусом. За сутки с 8 по 9 октября он вырос до 3 411 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения опасной инфекции остается на отметке 1,05.

Несмотря на стабильность коэффициента, в регионе с каждым днем выявляют все больше случаев заражения COVID-19. За последние 24 часа число инфицированных пополнили 524 человека. Большинство из них (почти треть) - жители донской столицы. Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 143 236 человек.

Увеличилось и количество смертей среди пациентов ковидных госпиталей. За сутки вирус забрал жизни 26 жителей донского региона. С начала пандемии скончались 7 067 человек. По информации областного правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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