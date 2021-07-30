Показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области вырос до 2 632
В Ростовской области с каждым днем выявляют все больше случаев заражения COVID-19. Почти неделю число инфицированных в сутки бьет предыдущие антирекорды. По данным на 2 августа, вирус подхватили еще 438 человек, а общее количество достигло 110 493. Вместе с ним увеличился и показатель заболеваемости. Он вырос до 2 632 на 100 тысяч жителей донского региона.
Коэффициент распространения инфекции остается на прежнем значении. Он составляет 1,1. Это значит, что каждый заболевший до периода саомизоляции может заразить как минимум одного здорового.
Увеличилось и число летальных случаев среди пациентов ковидных госпиталей. За минувшие сутки скончались 18 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 унес жизни 5 241 человека, сообщили в региональном правительстве.