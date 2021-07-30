Показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области вырос до 2 632

В Ростовской области с каждым днем выявляют все больше случаев заражения COVID-19. Почти неделю число инфицированных в сутки бьет предыдущие антирекорды. По данным на 2 августа, вирус подхватили еще 438 человек, а общее количество достигло 110 493. Вместе с ним увеличился и показатель заболеваемости. Он вырос до 2 632 на 100 тысяч жителей донского региона.Коэффициент распространения инфекции остается на прежнем значении. Он составляет 1,1. Это значит, что каждый заболевший до периода саомизоляции может заразить как минимум одного здорового.Увеличилось и число летальных случаев среди пациентов ковидных госпиталей. За минувшие сутки скончались 18 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 унес жизни 5 241 человека, сообщили в региональном правительстве.