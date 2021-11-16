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Показатель заболеваемости на Дону приблизился к 4 тысячам

Показатель заболеваемости на Дону приблизился к 4 тысячам
В Ростовской области показатель заболеваемости коронавирусом продолжает расти. За сутки с 17 по 18 ноября он увеличился до 3 996 на 100 тысяч населения.

Число инфицированных пополнили 643 человека. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 167 740 жителей региона. Из них 8 278 не смогли побороть опасный вирус. По информации областного правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями. В их числе - астма, сахарный диабет, гипертония, а также сердечно-сосудистые, аутоиммунные и заболевания легких.

Ситуация по коронавирусу в Ростовской области остается напряженной. В связи с этим в регионе действует ряд ограничительных мер. В общественных местах нужно надевать маску и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, чтобы посетить торговые центры, салоны красоты, фитнес-центры, необходимо предъявить QR-код.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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