Показатель заболеваемости на Дону приблизился к 4 тысячам

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области показатель заболеваемости коронавирусом продолжает расти. За сутки с 17 по 18 ноября он увеличился до 3 996 на 100 тысяч населения.Число инфицированных пополнили 643 человека. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 167 740 жителей региона. Из них 8 278 не смогли побороть опасный вирус. По информации областного правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями. В их числе - астма, сахарный диабет, гипертония, а также сердечно-сосудистые, аутоиммунные и заболевания легких.Ситуация по коронавирусу в Ростовской области остается напряженной. В связи с этим в регионе действует ряд ограничительных мер. В общественных местах нужно надевать маску и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, чтобы посетить торговые центры, салоны красоты, фитнес-центры, необходимо предъявить QR-код.